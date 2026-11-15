Etawah News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Sun, 15 Nov 2026 11:32 PM IST
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धर्म-कर्म
ताखा : कौआ के गायत्री मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 12 बजे से
लवेदी : नगला दीप सिंह की मड़ैया में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 01 बजे से।
लवेदी: असदपुर में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 01 बजे से।
बकेवर : क्षेत्र में देवराज उत्सव गार्डन में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन 01 बजे से।
रासलीला
जसवंतनगर : क्षेत्र के नगला तौर में रासलीला का रासलीला का आयोजन रात 08 बजे से।
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व्हाट्सएप नंबर
9528031737
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ताखा : कौआ के गायत्री मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 12 बजे से
लवेदी : नगला दीप सिंह की मड़ैया में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 01 बजे से।
लवेदी: असदपुर में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 01 बजे से।
बकेवर : क्षेत्र में देवराज उत्सव गार्डन में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन 01 बजे से।
रासलीला
जसवंतनगर : क्षेत्र के नगला तौर में रासलीला का रासलीला का आयोजन रात 08 बजे से।
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