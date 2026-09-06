Etah News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Sun, 06 Sep 2026 01:44 AM IST
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जन आरोग्य मेला:
सुबह 10 बजे से जिले के 36 पीएचसी पर जन आरोग्य मेले का आयोजन किया जाएगा।
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नंद उत्सव
दोपहर 3 बजे इस्कॉन एटा आउट पोस्ट सेंटर अरुणा नगर में नंद उत्सव आयोजित किया जाएगा।
सत्संग
- शाम 3 बजे से जीटी रोड स्थित मानव कल्याण आश्रम में सत्संग का आयोजन किया जाएगा।
- शाम 6 बजे से मयूर विहार स्थिति हिमगिरि नाथ मनकामेश्वर मंदिर पर सत्संग का आयोजन किया जाएगा।
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सुबह 10 बजे से जिले के 36 पीएचसी पर जन आरोग्य मेले का आयोजन किया जाएगा।
नंद उत्सव
दोपहर 3 बजे इस्कॉन एटा आउट पोस्ट सेंटर अरुणा नगर में नंद उत्सव आयोजित किया जाएगा।
सत्संग
- शाम 3 बजे से जीटी रोड स्थित मानव कल्याण आश्रम में सत्संग का आयोजन किया जाएगा।
- शाम 6 बजे से मयूर विहार स्थिति हिमगिरि नाथ मनकामेश्वर मंदिर पर सत्संग का आयोजन किया जाएगा।