Etah News: सिटी में आज

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सुबह 10 बजे से जिले के 36 पीएचसी पर जन आरोग्य मेले का आयोजन किया जाएगा।

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नंद उत्सव

दोपहर 3 बजे इस्कॉन एटा आउट पोस्ट सेंटर अरुणा नगर में नंद उत्सव आयोजित किया जाएगा।

सत्संग

- शाम 3 बजे से जीटी रोड स्थित मानव कल्याण आश्रम में सत्संग का आयोजन किया जाएगा।

- शाम 6 बजे से मयूर विहार स्थिति हिमगिरि नाथ मनकामेश्वर मंदिर पर सत्संग का आयोजन किया जाएगा।

जन आरोग्य मेला: