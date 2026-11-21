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सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हो रही शादी के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब युवक की पहली पत्नी मौके पर पहुंच गई। उसने बिना तलाक दूसरी शादी करने और सरकारी सामूहिक विवाह योजना का अनुचित लाभ लेने का आरोप लगाते हुए पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शादी रुकवाई और युवक को हिरासत में ले लिया।

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जानकारी के अनुसार, मारहरा क्षेत्र के गांव मीरा सराय निवासी आकाश पुत्र राकेश की शादी 14 नवंबर 2021 को चमन नगरिया निवासी सोनी पुत्री रामशरन के साथ हुई थी। पारिवारिक विवाद के चलते बीते तीन वर्षों से दोनों के बीच मामला न्यायालय में विचाराधीन है। सोनी को जानकारी मिली कि उसका पति सामूहिक विवाह कार्यक्रम में दूसरी शादी कर रहा है। इस पर वह मौके पर पहुंच गई। सोनी का आरोप है कि बिना तलाक दिए दूसरी शादी करने के साथ ही युवक सरकारी योजना का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास कर रहा था।





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वहीं, सामूहिक विवाह कार्यक्रम में अपनी बेटी की शादी कराने पहुंचे नगला हमीर निवासी कमल सिंह ने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन सहित सभी औपचारिकताएं पूरी की थीं। कार्यक्रम में युवक और युवती के बैठने के बाद शादी की रस्में शुरू हुईं। इसी दौरान युवक ने युवती की मांग भर दी। तभी पहली पत्नी के पहुंचने और पुलिस को सूचना देने पर पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया।

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