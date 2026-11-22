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नरवाना। सिटी थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले में राजेश कुमार निवासी फतेहपुर पुंडरी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरीशुदा हीरो स्प्लेंडर प्रो मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। थाना प्रभारी जसबीर सिंह ने बताया कि 29 अक्तूबर 2026 को बलवीर सिंह निवासी खानापत्ती लोन की शिकायत पर मोटरसाइकिल चोरी का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस रिमांड के दौरान उसकी निशानदेही पर बाइक बरामद की गई। आरोपी को अदालत में पेश कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। संवाद