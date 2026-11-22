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गढ़मुक्तेश्वर। गढ़ गंगा मेले में शराब की रोकथाम के लिए आबकारी विभाग की ओर से बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही है। इसके बावजूद मेले में शराब पहुंचने के मामले सामने आ रहे हैं। खास बात यह है कि आबकारी विभाग के रिकॉर्ड में शराब पकड़ने की कार्रवाई न के बराबर है।वहीं, पुलिस ने गढ़ चौपला और नक्का कुआं मंदिर के पास कई युवकों को शराब के साथ पकड़ा है। इससे आबकारी विभाग की चेकिंग व्यवस्था और कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिला आबकारी अधिकारी राजेश सिंह ने बताया कि चेकिंग के दौरान इक्का-दुक्का लोगों से शराब पकड़ी गई है। विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही है।