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परिजनों के अनुसार, शौकत रविवार की सुबह अपने छोटे बेटे फैजान के साथ बाइक से किसी काम से रावतपुर गए थे। वापसी में पूर्वाह्न 11 बजे रावतपुर गांव के मोड़ पर तेज रफ्तार वाहन चालक बाइक में टक्कर मारते हुए भाग गया। हादसे में पिता-पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए।दोनों को सीएचसी भेजा गया। प्राथमिक उपचार के बाद फैजान की गंभीर हालत को देख उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज भेजा गया। जहां फैजान ने दम तोड़ दिया। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि मृतक के परिजनों ने शव का पोस्टमाॅर्टम नहीं कराया है। मामले में कोई तहरीर भी नहीं दी गई है। संवादसर्विस रोड पर अव्यवस्थित पार्किंग से हादसों का खतराहाल ही में हुए हादसे के बाद सर्विस रोड की बदहाल यातायात व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों ने गहरी चिंता जताई है। महुआ तिराहा, रावतपुर मोड़ और मदनापुर मोड़ पर ऑटो-रिक्शा व बसें बेतरतीब ढंग से सड़क किनारे खड़ी रहते हैं। पार्किंग की समुचित व्यवस्था न होने के कारण सर्विस रोड पर हर समय वाहनों का भारी दबाव बना रहता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस अव्यवस्थित पार्किंग के चलते राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी होती है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका लगातार बनी रहती है।0000000000000000000000000वाहन की चपेट में आने से सिपाही घायलरोजा। लखीमपुर जिले के थाना भीरा में तैनात कांस्टेबल ऋषभ वाहन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए।वह पैतृक गांव जालौन से लौट रहे थे। रोजा थाना क्षेत्र की दिऊरिया मोड़ के पास रविवार दोपहर 12 बजे अज्ञात वाहन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। सीओ शुभम वर्मा ने बताया कि कांस्टेबल का उपचार चल रहा है। संवादहादसों में दो घायलतिलहर। अलग-अलग स्थानों पर हुए हादसों में महिला समेत दो लोग घायल हो गए। गांव फतेहपुर बुजुर्ग निवासी ममता रविवार शाम करीब चार बजे खेत में काम कर रही थीं। इसी दौरान खेत में लगे ब्लेड वाले तार में करंट की चपेट में आने से वह अचेत हो गईं। मदनापुर क्षेत्र के गांव बरी खास निवासी अंकित हाईवे पर कछियानी खेड़ा हनुमान मंदिर के पास ऑटो से पैर फिसलने के कारण गिरकर घायल हो गए। संवाद