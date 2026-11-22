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संवाद न्यूज एजेंसीसरधना। गांव बदरुद्दीन नगर नानू में मृतक व्यक्ति के नाम पर करोड़ों रुपये की जमीन का फर्जी बैनामा कराने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता वसीम ने तत्कालीन ग्राम प्रधान नाजिम सहित चार लोगों पर यह आरोप लगाया है। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर इन चारों आरोपियों के खिलाफ सरधना थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।शिकायतकर्ता वसीम पुत्र बिलाल ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र देते हुए बताया कि उनके खानदान के मंजूर पुत्र अब्दुल शकूर की मृत्यु 18 मई 2011 को हुई थी। मंजूर अविवाहित थे और उनका कोई भाई-बहन या अन्य वारिस नहीं था। आरोप है कि उनकी मृत्यु के करीब आठ साल बाद 19 जनवरी 2019 को उनके नाम से जमीन का बैनामा करा दिया गया। यह जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित है और इसकी कीमत करोड़ों रुपये है। बैनामे में मंजूर को विक्रेता दर्शाया गया था।शिकायतकर्ता का दावा है कि इसमें इस्तेमाल की गई फोटो और आधार कार्ड वास्तविक मंजूर के नहीं थे। किसी दूसरे व्यक्ति को मंजूर के रूप में पेश कर उसकी पहचान से संबंधित फर्जी दस्तावेज तैयार कराए गए थे।वसीम ने बैनामे के समय मौजूद गवाह की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने पुलिस से बैनामे में इस्तेमाल फोटो, हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान की फोरेंसिक जांच कराने को कहा है। संबंधित आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज का सत्यापन कराने की भी मांग की गई है। शिकायतकर्ता ने जमीन के आगे हुए विक्रय और उससे प्राप्त धनराशि की भी जांच कराने का आग्रह किया है।पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने थाना पुलिस को मामले की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उनके आदेश के बाद नाजिम, गय्यूर, हाशिम और वसीम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इन पर मृतक की पहचान का दुरुपयोग कर फर्जी दस्तावेज तैयार करने का आरोप है। साथ ही इन पर जमीन का अवैध बैनामा कराने का भी आरोप है।