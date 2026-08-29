Deoria News: धारदार हथियार से हमला कर युवक को किया घायल

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शुक्रवार रात पंकज शर्मा का अपने ही मोहल्ले के कुछ लड़कों से विवाद हो गया। इसके बाद साल लड़कों ने उन पर हमला कर दिया। धारदार हथियार से घायल कर दिया। घटना के बाद मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। कोतवाल शशि भूषण राय ने बताया नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

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देवरिया। रामनाथ देवरिया निवासी पंकज शर्मा पर शुक्रवार की रात सात लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में वह घायल हो गए। मामले की शिकायत कोतवाली पुलिस को दी गई है। पुलिस ने घायल का मेडिकल कराया है।