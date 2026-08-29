Deoria News: पति से विवाद के बाद विवाहिता ने खाया जहरीला पदार्थ

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परसिया करकटही गांव निवासी सनउल्लाह पुत्र मुस्तफा का शनिवार को पत्नी जीन्नत खातून से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। दोपहर में विवाद बढ़ने पर जीन्नत ने घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर पति और अन्य ससुराल वाले मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर जीन्नत के मायके वाले भी मौके पर पहुंचे। विवाहिता की मां ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसकी बेटी को ससुराल वालों ने जहरीला पदार्थ खिला दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने विवाहिता को अस्पताल में भर्ती कराया। न्यू पीएचसी खुखुंदू में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने उसे मेडिकल कॉलेज देवरिया रेफर कर दिया। पुलिस के अनुसार, विवाहिता की हालत में अब सुधार बताया जा रहा है।इंस्पेक्टर राहुल कुमार सिंह ने बताया कि 112 पुलिस मौके पर पहुंची थी। विवाहिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीओ सलेमपुर गौरव सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में है। विवाहिता का मेडिकल कॉलेज देवरिया में इलाज चल रहा है। शिकायती पत्र मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।