फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Action also taken against those waving AK-47s on the flag: Shalabh Mani Tripathi

झंडे पर एके-47 लहराने वालों पर भी हुई कार्रवाई : शलभ मणि त्रिपाठी

Sat, 29 Aug 2026 10:59 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 10:59 PM IST
विज्ञापन
Action also taken against those waving AK-47s on the flag: Shalabh Mani Tripathi
सलेमपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शनिवार को मझौलीराज में आयोजित जनसभा में भाजपा विधायक डॉ. शलभमणि त्रिपाठी ने सरकार की कानून-व्यवस्था और विकास कार्यों का जिक्र करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने मझौलीराज में हाल में झंडे पर एके-47 जैसी आकृति बनाए जाने की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार में कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। विधायक ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। सरकार के प्रयासों से देवरिया जिले में विकास के साथ सुरक्षा का माहौल भी मजबूत हुआ है। उन्होंने दावा किया कि पहले जिले में प्रवेश करते ही एक बाबरी मस्जिद जैसी मजार दिखाई देती थी, जो उन्हें खटकती थी। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया और उन्होंने उसे हटवा दिया। विधायक के इस बयान पर जनसभा में मौजूद लोगों ने जोरदार प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार कानून-व्यवस्था के साथ किसी तरह का समझौता नहीं कर रही है और असामाजिक गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed