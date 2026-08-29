Deoria News: उमानगर और कैलाशपुर चोरी के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 10:59 PM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 10:59 PM IST
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देवरिया। कोतवाली पुलिस ने उमानगर में हुई चोरी के मामले का खुलासा करते हुए एक और आरोपी को रेलवे स्टेशन माल गोदाम के पास से गिरफ्तार किया है। उसके पास से 8.220 ग्राम सोने का टुकड़ा और 5,230 रुपये बरामद हुए हैं। पुलिस का दावा है कि आरोपी अपने साथियों के साथ ई-रिक्शा से घूमकर खाली घरों की रेकी करता था और रात में चोरी की वारदात को अंजाम देता था। चोरी के जेवर को गलाकर नेपाल में बेचने की बात भी पूछताछ में सामने आई है।
पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र के छोटकी कैथवलिया निवासी किशन चौहान के रूप में हुई। वह वर्तमान में कोतवाली क्षेत्र के मेहड़ापूरवा स्थित काशीराम आवास के पास रहता है। पूछताछ में उसने 19 अगस्त को उमानगर और इससे पहले कैलाशपुरी में चोरी करने की बात स्वीकार की। उमानगर निवासी अनिल कुमार राय की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर इससे पहले कोतवाली में आर्म्स एक्ट समेत चोरी और चोरी का माल रखने से संबंधित छह मामले दर्ज हैं।
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पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र के छोटकी कैथवलिया निवासी किशन चौहान के रूप में हुई। वह वर्तमान में कोतवाली क्षेत्र के मेहड़ापूरवा स्थित काशीराम आवास के पास रहता है। पूछताछ में उसने 19 अगस्त को उमानगर और इससे पहले कैलाशपुरी में चोरी करने की बात स्वीकार की। उमानगर निवासी अनिल कुमार राय की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर इससे पहले कोतवाली में आर्म्स एक्ट समेत चोरी और चोरी का माल रखने से संबंधित छह मामले दर्ज हैं।
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