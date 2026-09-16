Deoria News: बाइक से घर जा रही महिला गिरी, मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Wed, 16 Sep 2026 11:45 PM IST
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देसही देवरिया। हेतिमपुरटोल प्लाजा के पास बुधवार की शाम को पति और बेटे के साथ बाइक से घर जा रही महिला अचानक सड़क पर गिर गई। वह गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों के सहयोग से हाटा सीएचसी ले जाया गया। वहां डाॅक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
बिहार के गोपालगंज जिला के राजापुर बाजार की माधुरी चौहान (28) पति मुकेश चौहान व दो बेटों (छोटा बेटा दो वर्ष, बड़ा पांच वर्ष) के साथ बाइक से घर जा रही थी। हेतिमपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल प्लाजा को पार कर करीब 100 मीटर आगे अचानक माधुरी गोद में बिठाए मासूम बच्चे को लेकर बाइक से गिर गई।
पति और दोनों बच्चे सुरक्षित बच गए मगर माधुरी गंभीर रूप से घायल हो गई थी।
महुआडीह थाने के एसओ अमित कुमार राय ने बताया कि नेशनल हाईवे पर बाइक से गिरी बिहार की महिला माधुरी की मौत हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
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बिहार के गोपालगंज जिला के राजापुर बाजार की माधुरी चौहान (28) पति मुकेश चौहान व दो बेटों (छोटा बेटा दो वर्ष, बड़ा पांच वर्ष) के साथ बाइक से घर जा रही थी। हेतिमपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल प्लाजा को पार कर करीब 100 मीटर आगे अचानक माधुरी गोद में बिठाए मासूम बच्चे को लेकर बाइक से गिर गई।
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पति और दोनों बच्चे सुरक्षित बच गए मगर माधुरी गंभीर रूप से घायल हो गई थी।
महुआडीह थाने के एसओ अमित कुमार राय ने बताया कि नेशनल हाईवे पर बाइक से गिरी बिहार की महिला माधुरी की मौत हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
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