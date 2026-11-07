Deoria News: महिला पर धारदार हथियार से हमला

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सिसई गांव निवासी तारा देवी पत्नी रामनाथ चौरसिया ने बताया कि वह अपने दरवाजे पर साफ-सफाई कर रही थी। पड़ोसियों ने एकजुट होकर उस पर हमला कर दिया। एक हमलावर ने धारदार हथियार से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। विज्ञापन

इंस्पेक्टर बीबी राजभर ने बताया कि पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। सीओ सलेमपुर गौरव सिंह ने कहा कि पीड़िता के शिकायती पत्र पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। संवाद सिसई गांव निवासी तारा देवी पत्नी रामनाथ चौरसिया ने बताया कि वह अपने दरवाजे पर साफ-सफाई कर रही थी। पड़ोसियों ने एकजुट होकर उस पर हमला कर दिया। एक हमलावर ने धारदार हथियार से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।इंस्पेक्टर बीबी राजभर ने बताया कि पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। सीओ सलेमपुर गौरव सिंह ने कहा कि पीड़िता के शिकायती पत्र पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। संवाद

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खुखुंदू। सिसई गांव में एक महिला पर पड़ोसियों ने धारदार हथियार से हमला कर लहूलुहान कर दिया। आरोप है कि जब वह जान बचाकर अपने घर में छिपी तो हमलावर वहां भी पहुंच गए। उन्होंने घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट की और तोड़फोड़ भी की।