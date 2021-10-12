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पुलिस विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि एसपी अभिजित आर शंकर के निर्देश पर पुलिस टीमों ने पार्कों, स्टेडियमों, मंदिरों, विद्यालयों और प्रमुख मार्गों पर भ्रमण किया।बुजुर्गों से बातचीत कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली और हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया। सार्वजनिक स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की गई। नियमों का उल्लंघन करने वालों को हिदायत दी गई।एंटी रोमियो टीमों ने विद्यालय और कोचिंग जाने वाली छात्राओं को वूमेन पावर लाइन 1090 और आपातकालीन सेवा 112 की जानकारी दी। संवाद