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कृषि मंत्री ने कार्यकर्ताओं से प्रत्येक बूथ को मजबूत बनाने और केंद्र व प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा आज कार्यकर्ताओं की मेहनत, समर्पण और जनता के विश्वास के बल पर देश के विकास को नई गति दे रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है, इसलिए जनता लगातार भाजपा पर अपना भरोसा जता रही है।उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती का आधार बूथ है। प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने बूथ पर सक्रिय रहकर पार्टी की नीतियों और सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाना चाहिए। आगामी चुनावों में बूथ स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए अभी से पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जुटने की आवश्यकता है।बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ''''''''मन की बात'''''''' को भी सुना। कार्यक्रम के उपरांत उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री के संदेशों को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने का आह्वान किया।इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष हरीश शाही, नगर पंचायत अध्यक्ष कमलेश सिंह, ब्लॉक प्रमुख सुव्रत शाही, मुरारी मोहन शाही, भीम यादव, रविन्द्र कुशवाहा, जुगुल तिवारी, कौशिक राजभर, सरोज मिश्र, अरविंद तिवारी आदि उपस्थित रहे।