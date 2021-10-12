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उन्होंने कहा कि निरंतरता, गति, शक्ति और रचनात्मकता युवाओं के प्रमुख लक्षण हैं। युवा विरोध भी करें तो उनकी भाषा मर्यादित होनी चाहिए। उन्होंने भारतीय दर्शन के संदर्भ में युवाओं की भूमिका और नचिकेता जैसे प्रश्न खड़े करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।सारस्वत अतिथि बीएचयू के न्यूरोलॉजी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. विजयनाथ मिश्र ने सोशल मीडिया की लत को विकृति बताते हुए युवाओं से समय का सदुपयोग करने की अपील की। मुख्य वक्ता नागरी प्रचारिणी सभा काशी के प्रधानमंत्री और रंगकर्मी व्योमेश शुक्ल ने भी युवाओं की सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका पर विचार रखे।कार्यक्रम की अध्यक्षता बाबा राघव दास पीजी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य प्रो. माहेश्वर सिंह ने की। उन्होंने ऐसे संवाद कार्यक्रमों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की अपील की।इस अवसर पर डॉ. जयति ओझा की पुस्तक ''''मणिकर्णिका'''' का लोकार्पण किया गया। अतिथियों को नागरी प्रचारिणी सभा देवरिया की ओर से प्रकाशित नागरी ग्रंथ माला भी भेंट की गई। स्वागत भाषण डॉ. राजेश मिश्र और व्यक्तित्व वर्णन सिद्धार्थ मणि त्रिपाठी ने किया। विषय प्रस्तावना डॉ. अरविंद शुक्ल ने रखी। संचालन उत्कर्ष द्विवेदी ने किया। मुरलीधर पांडेय ने राष्ट्र वंदना प्रस्तुत की। इस दौरान संजीव मिश्रा, डॉ. रानी दुर्गावती, शिवधारी प्रसाद, विनोद दीक्षित, दिनेश, अंकुर, रवि, पवन, संजय, संदीप, अनिल त्रिपाठी, अष्टदेव उपाध्याय आदि उपस्थित रहे।