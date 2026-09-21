Deoria News: खेत जा रही मां-बेटी को पीटा, प्राथमिकी दर्ज

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भटनी। थाना क्षेत्र के एक गांव में खेत जा रही मां-बेटी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के एक शख्स ने रास्ते में बेटी को पीट दिया। बचाव करने पहुंची मां के साथ मारपीट की गई। रविवार को पुलिस ने आरोपी पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी। क्षेत्राधिकारी भाटपाररानी मनोज कुमार ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। संवाद