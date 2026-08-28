Deoria News: ई-रिक्शा से रेकी कर बंद घरों में करते थे चोरी, चार गिरफ्तार

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पुलिस के मुताबिक 27 अगस्त को मुखबिर की सूचना पर चीनी मिल ग्राउंड के पास ई-रिक्शा सवार चार युवकों को पकड़ा गया। इनकी पहचान भुजौली कॉलोनी निवासी जितेंद्र निषाद, जय हिंद निषाद, देवरिया खास निवासी शुभम विश्वकर्मा उर्फ बंजरगी और खुखुंदू क्षेत्र के मुजुरी खुर्द निवासी नितेश गोंड़ उर्फ गोलू के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपियों ने 19 अगस्त को उमानगर के एक घर और इससे कुछ दिन पहले कैलाशपुरी में चोरी करने की बात स्वीकार की है।उमानगर में अनिल कुमार राय के घर से जेवर और रुपये चोरी होने की शिकायत पर सदर कोतवाली में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों के पास से 6.020 ग्राम और 3.420 ग्राम के दो टुकड़े मिले हैं। नितेश गोंड़ के खिलाफ खुखुंदू थाने में हत्या और एससी-एसटी एक्ट का एक मामला जबकि शुभम विश्वकर्मा के खिलाफ सदर कोतवाली में दो पुराने मामले दर्ज होने की जानकारी दी गई है।पुलिस अधीक्षक अभिजित आर शंकर के निर्देशन में हुई कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक शशिभूषण राय, उपनिरीक्षक रविंद्र नाथ चौबे, उपनिरीक्षक मनीष सिंह समेत पुलिस टीम शामिल रही।