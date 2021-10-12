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बनकटा। क्षेत्र के कोठिलवा गांव निवासी एक महिला की शिकायत पर पुलिस ने दो लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। सुनीता देवी ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर कहा था कि उसके सगे पटीदार उसके दरवाजे पर हो रहे निर्माण कार्य में अवरोध पैदा करने की नीयत से गाली और बच्चों को जान से मारने की धमकी दी। घर पर अकेली होने के कारण घसीट-घसीट कर लाठी-डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया। महिला ने पुलिस से जानमाल की सुरक्षा करते हुए मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर गांव के ही निवासी गोरख एवं मुन्नीलाल पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। सीओ मनोज कुमार ने बताया कि महिला की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। संवाद