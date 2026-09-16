Deoria News: नदी में डूबने से बुजुर्ग की मौत

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रुमाल धोने के दौरान पैर फिसलने से वह गहरे पानी में चला गया था। आसपास मौजूद लोगों और मछुआरों ने उसे बचाने की कोशिश की मगर सफलता नहीं मिली। पुलिस शव की शिनाख्त कराने में जुटी है।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बुजुर्ग बुधवार को बंधे के रास्ते जा रहा था। इसी दौरान उसका रुमाल जमीन पर गिर गया और कीचड़ लग गई। पास में छोटी गंडक नदी देखकर वह रुमाल धोने के लिए पानी में गया। नदी में तेज बहाव के कारण अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में डूब गया। संवाद