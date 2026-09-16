Deoria News: नदी में डूबने से बुजुर्ग की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Wed, 16 Sep 2026 11:44 PM IST
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देवरिया। सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के मझौली राज स्थित भोले शाह बाबा मजार के पास बुधवार को छोटी गंडक नदी में डूबने से 60 वर्षीय अज्ञात बुजुर्ग की मौत हो गई।
रुमाल धोने के दौरान पैर फिसलने से वह गहरे पानी में चला गया था। आसपास मौजूद लोगों और मछुआरों ने उसे बचाने की कोशिश की मगर सफलता नहीं मिली। पुलिस शव की शिनाख्त कराने में जुटी है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बुजुर्ग बुधवार को बंधे के रास्ते जा रहा था। इसी दौरान उसका रुमाल जमीन पर गिर गया और कीचड़ लग गई। पास में छोटी गंडक नदी देखकर वह रुमाल धोने के लिए पानी में गया। नदी में तेज बहाव के कारण अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में डूब गया। संवाद
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रुमाल धोने के दौरान पैर फिसलने से वह गहरे पानी में चला गया था। आसपास मौजूद लोगों और मछुआरों ने उसे बचाने की कोशिश की मगर सफलता नहीं मिली। पुलिस शव की शिनाख्त कराने में जुटी है।
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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बुजुर्ग बुधवार को बंधे के रास्ते जा रहा था। इसी दौरान उसका रुमाल जमीन पर गिर गया और कीचड़ लग गई। पास में छोटी गंडक नदी देखकर वह रुमाल धोने के लिए पानी में गया। नदी में तेज बहाव के कारण अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में डूब गया। संवाद
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