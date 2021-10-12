Deoria News: गोवर्धन पूजा की कथा सुन श्रद्धालु हुए मंत्रमुग्ध

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उन्होंने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण की गोवर्धन लीला इंद्र के अहंकार को समाप्त करने और प्रकृति के प्रति प्रेम व सम्मान का संदेश देती है।कथाव्यास ने कथा का रसपान कराते हुए कहाकि द्वापर युग में भगवान श्रीकृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र की पूजा के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए प्रेरित किया।इससे क्रोधित होकर इंद्र ने ब्रज में मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी बाईं हाथ की छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। इसके नीचे सभी ब्रजवासियों ने शरण ली और सुरक्षित रहे। संवाद