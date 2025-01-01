Deoria News: मां के ब्रह्मभोज पर गहनों के बंटवारे के लिए भाइयों में मारपीट, एक की मौत

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वारदात की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस के अलावा एएसपी उत्तरी आनंद कुमार पांडेय, सीओ सदर संजय कुमार रेड्डी के अलावा तरकुलवा, महुआडीह पुलिस भी मौके पर पहुंची। शनिवार को दाेपहर बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया।जानकारी के अनुसार, बरवा मीरछापर गांव के घरभरन कुशवाहा की करीब 12 साल पहले मौत हो गई। घरभरन के पांच पुत्र रामजी कुशवाहा, जयराम, जगदंबा, केश्वर और विद्यासागर हैं। करीब पांच साल पहले सभी भाई अलग हो गए। घरभरन की पत्नी मोतिया देवी (90), जयराम के घर रहकर जीवन-यापन कर रही थी। मोतिया देवी की स्वाभाविक मौत हो गई। मां की मौत पर सभी भाई कर्मकांड के लिए जुटे हुए थे। शुक्रवार को बरखी था। गांव और रिश्तेदारों को भोजन कराने के बाद सभी भाई मां के आभूषण के बंटवारे के लिए आपस में कहासुनी करने लगे। इसी दौरान मारपीट हो गई। मारपीट में केश्वर कुशवाहा (35) को गंभीर अंदरूनी चोट लग गई।रिश्तेदारों और परिजन के सहयोग से उसे कसया के एक निजी चिकित्सालय ले जाया गया। हालत गंभीर देख वहां से कसया सीएचसी ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने केश्वर को मृत घोषित कर दिया। रात में करीब 11 बजे परिजन शव लेकर लौटे और पुलिस को सूचना दी तो रात में ही पुलिस फोर्स गांव पहुंची। शांति व्यवस्था के लिए गांव में पुलिस तैनात है।