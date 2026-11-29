सदर कोतवाली क्षेत्र से लापता 17 वर्षीय छात्रा के अपहरण के मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। छात्रा 26 नवंबर की शाम चार बजे से लापता है। रिश्तेदारों के यहां तलाशने के दौरान भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। छात्रा के स्कूल बैग में एक अनजान मोबाइल मिला है। मां ने बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने की आशंका जताते हुए उसकी जान को खतरा बताया है। उनकी शिकायत पर 28 नवंबर को पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की।

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