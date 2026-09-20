Chitrakoot News: टायर एजेंसी में लगी आग, तीन घंटे बाद आई काबू
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:43 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:43 PM IST
विज्ञापन
चित्रकूट। सदर कोतवाली क्षेत्र के बेड़ी पुलिया चौराहे पर स्थित श्री विनायक टायर एजेंसी में शनिवार देर रात भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की पांच गाड़ियों ने तीन घंटे से ज्यादा की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में करीब 35 लाख के नुकसान होने का अनुमान है।
दुकान मालिक शुभम जैन ने बताया कि रात करीब 12 बजे पड़ोसियों ने दुकान से धुआं निकलने की सूचना दी। मौके पर पहुंचे तो अंदर आग धधक रही थी। तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। करीब 25 मिनट में दमकल की गाड़ियां पहुंचीं, लेकिन टायरों में लगी आग बुझाना आसान नहीं था। जेसीबी की मदद से जलते टायरों को बाहर निकालकर आग बुझाई गई।
सुबह चार बजे तक आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका। आग में टायर बदलने की मशीन, लैपटॉप, काउंटर, इन्वर्टर-बैटरी समेत सैकड़ों टायर जल गए। शुभम के मुताबिक करीब 30 से 35 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। सदर कोतवाल अभय राज सिंह ने बताया कि दमकल की मदद से आग बुझा दी गई है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
दुकान मालिक शुभम जैन ने बताया कि रात करीब 12 बजे पड़ोसियों ने दुकान से धुआं निकलने की सूचना दी। मौके पर पहुंचे तो अंदर आग धधक रही थी। तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। करीब 25 मिनट में दमकल की गाड़ियां पहुंचीं, लेकिन टायरों में लगी आग बुझाना आसान नहीं था। जेसीबी की मदद से जलते टायरों को बाहर निकालकर आग बुझाई गई।
विज्ञापन
सुबह चार बजे तक आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका। आग में टायर बदलने की मशीन, लैपटॉप, काउंटर, इन्वर्टर-बैटरी समेत सैकड़ों टायर जल गए। शुभम के मुताबिक करीब 30 से 35 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। सदर कोतवाल अभय राज सिंह ने बताया कि दमकल की मदद से आग बुझा दी गई है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।
विज्ञापन