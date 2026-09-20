Chitrakoot News: टायर एजेंसी में लगी आग, तीन घंटे बाद आई काबू

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दुकान मालिक शुभम जैन ने बताया कि रात करीब 12 बजे पड़ोसियों ने दुकान से धुआं निकलने की सूचना दी। मौके पर पहुंचे तो अंदर आग धधक रही थी। तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। करीब 25 मिनट में दमकल की गाड़ियां पहुंचीं, लेकिन टायरों में लगी आग बुझाना आसान नहीं था। जेसीबी की मदद से जलते टायरों को बाहर निकालकर आग बुझाई गई।सुबह चार बजे तक आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका। आग में टायर बदलने की मशीन, लैपटॉप, काउंटर, इन्वर्टर-बैटरी समेत सैकड़ों टायर जल गए। शुभम के मुताबिक करीब 30 से 35 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। सदर कोतवाल अभय राज सिंह ने बताया कि दमकल की मदद से आग बुझा दी गई है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।