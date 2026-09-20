Chitrakoot News: दो बाइकों में टक्कर, एक की मौत, दो घायल

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थाना क्षेत्र के छेरिया खुर्द गांव निवासी दिव्यांग छंगा यादव (46). ने बताया कि वह अपनी ट्राईसाइकिल बाइक से गांव के ही दोस्त देवकुमार (40) के साथ मारकुंडी बाजार खरीदारी करने जा रहा था। टीपू कोलान-सतना मार्ग पर पहुंचते ही सामने दूसरी बाइक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर से दोनों उछलकर सड़क पर गिर गए। वहीं दूसरी बाइक सवार भी गिरे और भाग गए।सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया। थाना प्रभारी दीपक कुमार ने बताया कि इलाज के दौरान देवकुमार की मौत हो गई। छंगा यादव का इलाज चल रहा है। (संवाद)