Chitrakoot News: आईटीईपी की खाली सीटों पर सीधे प्रवेश
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:50 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:50 PM IST
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चित्रकूट। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में संचालित चार वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम (आईटीईपी) के तीन कोर्स बीएससी-बीएड, बीए-बीएड और बीकॉम-बीएड में रिक्त सीटों पर सीधे प्रवेश शुरू हो गया है। द्वितीय काउंसलिंग के बाद बची सीटों को भरने के लिए विश्वविद्यालय ने पहले आओ, पहले पाओ की व्यवस्था लागू की है। कुलसचिव प्रो. आञ्जनेय पाण्डेय ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी समर्थ प्रवेश पोर्टल के माध्यम से 30 सितंबर तक पंजीयन और प्रवेश ले सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने पहले से आईटीईपी के लिए पंजीयन करा रखा है, उन्हें दोबारा पंजीयन कराने की जरूरत नहीं है। वे सीधे प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। (संवाद)
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