Chitrakoot News: सांप ने सात को डसा, वृद्धा की मौत
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:45 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:45 PM IST
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चित्रकूट। अलग-अलग थाना क्षेत्र में दो महिलाओं समेत सात लोगों को सांप ने डस लिया। इनमें एक वृद्धा की मौत हो गई। अन्य का इलाज जारी है। खंडेहा निवासी विजय कुमार ने बताया कि मां कुशुमिया देवी (65) रात में सो रही थी। तभी सांप ने डस लिया। परिजन सीएचसी लेकर पहुंचे। जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया लेकिन रास्ते में ही मौत हो गई। बहिलपुरवा के नारायणपुरवा निवासी सीतासरन के पुत्र अरविंद (10) को शनिवार शाम घर में सांप ने डस लिया। इसी तरह पुलिस लाइन खोह निवासी श्रवण कुमार (29), कहेटा निवासी रमेश (30), बंधा निवासी लालता (50), बनाड़ी निवासी बच्चीलाल (30), पुरवा तरौंहा निवासी देवदत्त (55) को सांप ने डस लिया है। सभी के परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। (संवाद)
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