Chitrakoot News: देवी मंदिरों में गूंजे जयकारे

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शहर के पुरानी बाजार, नई बाजार और शंकर बाजार स्थित काली देवी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए पहुंचे। भक्तों ने विधि-विधान से मां अम्बे की आराधना कर मन्नतें मांगीं और प्रसाद वितरित किया।शिवरामपुर प्रतिनिधि के अनुसार, कस्बे के प्रसिद्ध कालका माता मंदिर, बड़ी माई और हुलकी माई मंदिर में दिनभर दर्शन का क्रम चलता रहा। यहां विभिन्न स्थानों पर दुर्गा पंडालों में मां अंबे की आकर्षक प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जिन्हें देखने दूर-दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं।पंडालों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। व्यवस्था में समाजसेवी राहुल गुप्ता, संजय गुप्ता, संदीप, शुभम जायसवाल सहित अन्य कार्यकर्ता जुटे रहे।इसके अलावा जिले के राजापुर, मऊ, मानिकपुर, भरतकूप और पहाड़ी क्षेत्र के देवी मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही।