Chitrakoot News: धनुष यज्ञ लीला में कलाकारों ने मोहा

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लीला में दिखाया गया कि राजा जनक ने प्रण लिया कि जो भी भगवान शिव के धनुष को तोड़ेगा, उसी से पुत्री सीता का विवाह करेंगे। स्वयंवर में भाग लेने दूर-दूर से राजा आए, लेकिन कोई भी धनुष को हिला तक नहीं सका। अंत में भगवान श्रीराम ने शिव धनुष को तोड़ दिया। इस पर सीता जी ने श्रीराम को जयमाला पहनाई।इसके बाद परशुराम-लक्ष्मण संवाद का मंचन हुआ, जिसमें वीरता, धर्म और मर्यादा पर सारगर्भित संवाद हुए। दर्शकों ने तालियों से कलाकारों का उत्साह बढ़ाया।इस मौके पर रामलीला कमेटी अध्यक्ष संजीव मिश्रा, कार्यकारी अध्यक्ष सोमनाथ अग्रवाल, सुनील मिश्रा, राजकुमार, श्रीकृष्ण अग्रवाल, राधेश्याम सोनी, रामनरेश द्विवेदी, अशोक मिश्रा, अनिल मिश्रा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।