Chitrakoot News: छात्रों में वैज्ञानिक सोच बढ़ाएगी विज्ञान बस

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जिलाधिकारी के निर्देश पर उपलब्ध कराई गई बस 11 से 25 अक्टूबर 2026 तक विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों में भ्रमण करेगी। इस दौरान आसपास के माध्यमिक और बेसिक विद्यालयों के छात्र-छात्राएं भी इसका लाभ उठा सकेंगे।बस में विज्ञान से जुड़े मॉडल, प्रयोग और तकनीकी जानकारियां हैं। (संवाद) विज्ञापन

जिलाधिकारी के निर्देश पर उपलब्ध कराई गई बस 11 से 25 अक्टूबर 2026 तक विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों में भ्रमण करेगी। इस दौरान आसपास के माध्यमिक और बेसिक विद्यालयों के छात्र-छात्राएं भी इसका लाभ उठा सकेंगे।बस में विज्ञान से जुड़े मॉडल, प्रयोग और तकनीकी जानकारियां हैं। (संवाद)

चित्रकूट। बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए ‘विज्ञान बस’ की शुरुआत की गई है। यह जिला विज्ञान क्लब चित्रकूट की ओर से संचालित है। सोमवार को मुख्य विकास अधिकारी ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।