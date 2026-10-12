फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Two arrested on charges of theft.

Chitrakoot News: चोरी करने के आरोप में दो गिरफ्तार

Mon, 12 Oct 2026 11:52 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:52 PM IST
विज्ञापन
Two arrested on charges of theft.
बांदा। बबेरू कोतवाली क्षेत्र के गांव जुगरेहली में एक मकान में हुई चोरी में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
विज्ञापन


सीओ सिटी सौरभ सिंह ने बताया कि गांव जुगरेहली निवासी केशनिया के यहां 10 अक्तूबर को दरवाजे की कुंडी तोड़कर सोने और चांदी के आभूषण चोरी हो गए थे। रविवार रात गश्त के दौरान गांव हरदौली के साहिल व शरीफ उर्फ बनिया को वंशीपुरवा मोड़ की पुलिया से गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी के आभूषण और 51 सौ रुपये बरामद हुए। टीम में प्रभारी निरीक्षक संजय द्विवेदी, एसआई शैलेश यादव आदि शामिल रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed