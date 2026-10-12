Chitrakoot News: चोरी करने के आरोप में दो गिरफ्तार

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सीओ सिटी सौरभ सिंह ने बताया कि गांव जुगरेहली निवासी केशनिया के यहां 10 अक्तूबर को दरवाजे की कुंडी तोड़कर सोने और चांदी के आभूषण चोरी हो गए थे। रविवार रात गश्त के दौरान गांव हरदौली के साहिल व शरीफ उर्फ बनिया को वंशीपुरवा मोड़ की पुलिया से गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी के आभूषण और 51 सौ रुपये बरामद हुए। टीम में प्रभारी निरीक्षक संजय द्विवेदी, एसआई शैलेश यादव आदि शामिल रहे।



बांदा। बबेरू कोतवाली क्षेत्र के गांव जुगरेहली में एक मकान में हुई चोरी में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।