Chitrakoot News: देवांश और वैभवी बने मिस्टर व मिस फ्रेशर
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:16 AM IST
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:16 AM IST
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चित्रकूट। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के एविएशन विंग में फ्रेशर्स पार्टी 2026 का भव्य आयोजन किया गया। नई शुरुआत और नई दोस्ती की थीम पर हुए कार्यक्रम में सीनियर्स ने जूनियर्स का स्वागत किया। इसमें देवांश और वैभवी को मिस्टर व मिस फ्रेशर चुना गया।
कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर और स्वागत नृत्य से हुई। बाद में छात्रों ने एकल, युगल और समूह नृत्य से मंच पर जलवा बिखेरा। मनोरंजक खेल और रैंप वॉक ने माहौल को और रंगीन बना दिया। सेल्फी पॉइंट पर छात्रों ने यादगार तस्वीरें लीं।
समारोह का मुख्य आकर्षण मिस्टर एंड मिस फ्रेशर प्रतियोगिता रही। कड़े मुकाबले में बीबीए ड्रोन टेक्नोलॉजी के देवांश शर्मा को मिस्टर फ्रेशर 2026 और बीबीए एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की वैभवी गुप्ता को मिस फ्रेशर 2026 चुना गया।
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कुलगुरु प्रो. आलोक चौबे ने विजेताओं को पुरस्कार दिए और केक काटा। कुलगुरु प्रो. चौबे ने कहा कि पढ़ाई या कॅरिअर से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए छात्र बेझिझक शिक्षकों और उनसे संपर्क कर सकते हैं।
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कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर और स्वागत नृत्य से हुई। बाद में छात्रों ने एकल, युगल और समूह नृत्य से मंच पर जलवा बिखेरा। मनोरंजक खेल और रैंप वॉक ने माहौल को और रंगीन बना दिया। सेल्फी पॉइंट पर छात्रों ने यादगार तस्वीरें लीं।
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समारोह का मुख्य आकर्षण मिस्टर एंड मिस फ्रेशर प्रतियोगिता रही। कड़े मुकाबले में बीबीए ड्रोन टेक्नोलॉजी के देवांश शर्मा को मिस्टर फ्रेशर 2026 और बीबीए एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की वैभवी गुप्ता को मिस फ्रेशर 2026 चुना गया।
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कुलगुरु प्रो. आलोक चौबे ने विजेताओं को पुरस्कार दिए और केक काटा। कुलगुरु प्रो. चौबे ने कहा कि पढ़ाई या कॅरिअर से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए छात्र बेझिझक शिक्षकों और उनसे संपर्क कर सकते हैं।