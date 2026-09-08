Chandauli News: बंधी में मगरमच्छ दिखने से ग्रामीणों में दहशत

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मझगाई रेंज के बैरगाढ़ गांव स्थित दुधउवा बंधी में मगरमच्छ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। आबादी और खेतों के पास स्थित बंधी में मगरमच्छ की मौजूदगी से किसान और आसपास के लोग भयभीत हैं। ग्रामीणों के अनुसार मगरमच्छ काफी बड़ा है। ऐसे में खेतों में काम करने वाले किसानों को लगातार खतरे की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों ने मगरमच्छ दिखाई देने की सूचना वन विभाग को दी। रेंजर मोहन सिंह ने बताया कि बंधी में मगरमच्छ होने की जानकारी मिली है। वन विभाग की टीम भेजकर उसका रेस्क्यू कराया जाएगा। इसके बाद मगरमच्छ को सुरक्षित तरीके से बड़े बंधे में छोड़ा जाएगा।