Chandauli News: झाड़-फूंक के बहाने किशोरी से छेड़खानी, आरोपी गिरफ्तार

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बताया जाता है कि दरेहू गांव निवासी कथित बाबा प्रेमानंद कई दिनों से गांव की बस्तियों में घूमकर झाड़-फूंक करता था। वह एक परिवार में भी झाड़-फूंक के लिए आता था। आरोप है कि बुधवार को उसने घर में परिजनों की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर किशोरी के साथ छेड़खानी की।पीड़िता के नाना ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि झाड़-फूंक के बहाने बाबा ने किशोरी के साथ गलत व्यवहार किया। तहरीर में झाड़-फूंक के नाम पर बकरा, मुर्गा और गाय की मांग करने का भी आरोप लगाया गया है। कोतवाल संजय कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी प्रेमानंद को गिरफ्तार कर लिया गया है।