फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   High-mast lights installed at 17 intersections and junctions did not even last six months.

Chandauli News: 17 चौराहों-तिराहों पर लगीं हाईमास्ट लाइटें छह महीने भी नहीं चलीं

Mon, 28 Sep 2026 01:59 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:59 AM IST
विज्ञापन
High-mast lights installed at 17 intersections and junctions did not even last six months.
पीडीडीयू नगर। जिले के प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थलों को रोशन करने के लिए करीब 25.5 लाख रुपये खर्च कर लगाई गईं 17 हाईमास्ट लाइट छह महीने में ही खराब होने लगीं।
विज्ञापन

तीन से चार महीने तक चौराहों को रोशन करने के बाद कई हाईमास्ट अब बंद पड़ी हैं। इससे शाम होते ही चौराहों और बाजारों में अंधेरा छा जाता है। ग्रामीणों और राहगीरों का कहना है कि शिकायतों के बाद भी खराब लाइटों की मरम्मत नहीं कराई जा रही है।
विज्ञापन

जिले में ज्यादातर लाइटें सांसद और विधायक निधि से लगाई गई हैं। इलिया में ब्लॉक प्रमुख की ओर से लगवाई गई हैं। आंकड़ों के अनुसार एक हाईमास्ट लाइट पर औसतन करीब डेढ़ लाख रुपये खर्च आया था। लोगों का आरोप है कि लाइट लगने के बाद उनके नियमित रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया गया। साथ ही खराब लाइट की मरम्मत की व्यवस्था भी स्पष्ट नहीं है। इनकी मरम्मत का काम किस विभाग के जिम्मे है, लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन

सांसद-विधायक निधि से लगाई गईं हाईमास्ट लाइटजिले में ज्यादातर हाईमास्ट लाइट सांसद और विधायक निधि से लगाई गई हैं। नियामताबाद के कूढे खुर्द गांव में दो हाईमास्ट लाइट भाजपा की राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह के निधि से नंवबर 2025 में लगाया गया था जो खराब हो गई है।

बरहनी चौराहे पर और ककरैत तिराहे पर हाईमास्ट लाइट तत्कालीन भाजपा सांसद डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय ने लगवाई थीं, जो खराब हो गई हैं।
अमड़ा चौराहे पर 2022 में भाजपा सांसद डॉ. महेंद्रनाथ पांडेय ने हाईमास्ट लाइट लगवाई थीं, जो हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरहनी में सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने आठ महीने पहले हाईमास्ट लाइट लगवाई थी जो छह महीने से खराब है। इलिया में ब्लॉक प्रमुख गीता देवी ने एक साल पहले 18 खंभों पर हाईमास्ट लाइट लगवाई थी, जिसमें 10 खराब हो गई हैं।
टांडाकला चौराहे पर तीन साल पहले सपा विधायक प्रभुनारायण सिंह यादव की ओर से हाईमास्ट लाइट लगवाई थी, जो छह महीने से खराब है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed