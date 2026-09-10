Chandauli News: पानी और कीचड़ से होकर स्कूल पहुंच रहे बच्चे
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:12 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:12 AM IST
विज्ञापन
टांडाकला। चहनिया विकासखंड के पट्टी गांव स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय का प्रांगण बदहाली का शिकार है। बारिश के पानी के ठहराव और लंबे समय से उगी जंगली घास-फूस के कारण पूरा परिसर जंगल में तब्दील हो गया है। हालत यह है कि कक्षाओं तक पहुंचने के लिए छात्र-छात्राओं को गंदे पानी और कीचड़ के बीच से गुजरना पड़ रहा है।
प्रांगण में काई जमने से हर समय फिसलन बनी रहती है। जलभराव और कीचड़ से बचने के लिए छात्रों ने ईंटें रखकर अस्थायी रास्ता बनाया है। इस पर संतुलन बिगड़ने से अक्सर बच्चे गिरकर चोटिल हो रहे हैं। आए दिन विद्यार्थियों की ड्रेस और बैग भी कीचड़ से खराब हो जाते हैं।
विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजू मिश्रा ने बताया कि परिसर में मिट्टी की पटाई के लिए संबंधित विभाग को अवगत करा दिया गया है। फिलहाल गड्ढों से पानी धीरे-धीरे निकल रहा है। मिट्टी डालकर ग्राउंड को समतल और ऊंचा कराया जाएगा, जिससे जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान हो सके।
विज्ञापन
विज्ञापन
प्रांगण में काई जमने से हर समय फिसलन बनी रहती है। जलभराव और कीचड़ से बचने के लिए छात्रों ने ईंटें रखकर अस्थायी रास्ता बनाया है। इस पर संतुलन बिगड़ने से अक्सर बच्चे गिरकर चोटिल हो रहे हैं। आए दिन विद्यार्थियों की ड्रेस और बैग भी कीचड़ से खराब हो जाते हैं।
विज्ञापन
विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजू मिश्रा ने बताया कि परिसर में मिट्टी की पटाई के लिए संबंधित विभाग को अवगत करा दिया गया है। फिलहाल गड्ढों से पानी धीरे-धीरे निकल रहा है। मिट्टी डालकर ग्राउंड को समतल और ऊंचा कराया जाएगा, जिससे जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान हो सके।
विज्ञापन