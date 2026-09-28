Chandauli News: विद्यालयों में प्लास्टिक पर लगेगी रोक, बच्चे सीखेंगे कचरा प्रबंधन
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:14 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:14 AM IST
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पीडीडीयू नगर। परिषदीय विद्यालयों में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने के साथ ही विद्यार्थियों को कचरे के सही निस्तारण का प्रशिक्षण दिया जाएगा। गांधी जयंती से शुरू होने वाले इस अभियान का क्रियान्वयन 31 अक्तूबर तक किया जाएगा। अभियान के तहत विद्यालयों में अलग-अलग प्रकार के कचरे के लिए चार रंग के कूड़ेदान रखे जाएंगे। बीएसए सचिन कुमार ने सभी बीईओ को 30 सितंबर तक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए।
दो से 31 अक्तूबर तक विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों और अभिभावकों को प्लास्टिक प्रदूषण कम करने के प्रति जागरूक किया जाएगा। विद्यालयों में हरे, नीले, लाल और काले रंग के कूड़ेदान रखे जाएंगे। बताया कि हरे डिब्बे में गीला कचरा, फल-सब्जियों के छिलके और बचा भोजन डाला जाएगा।
नीले डिब्बे में प्लास्टिक, कागज, कांच और धातु जैसे सूखे कचरे का निस्तारण होगा। लाल डिब्बे में इस्तेमाल किए गए बैंडेज समेत अन्य स्वच्छता संबंधी कचरा रखा जाएगा, जबकि काले डिब्बे में दवाइयां, एक्सपायरी सामग्री, बल्ब, टूटे थर्मामीटर और अन्य जोखिम वाले कचरे को अलग किया जाएगा।
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ई-कचरे के लिए बनेगा विशेष संग्रह केंद्र: बीएसए सचिन कुमार ने बताया कि विद्यालयों से निकलने वाले खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य ई-कचरे के लिए अलग संग्रह केंद्र विकसित किए जाएंगे। सभी बीईओ को इनकी खरीद और नियमित इस्तेमाल सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। दो अक्तूबर को स्वच्छ भारत दिवस पर विद्यालयों में विशेष कार्यक्रम भी आयोजित होंगे।
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दो से 31 अक्तूबर तक विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों और अभिभावकों को प्लास्टिक प्रदूषण कम करने के प्रति जागरूक किया जाएगा। विद्यालयों में हरे, नीले, लाल और काले रंग के कूड़ेदान रखे जाएंगे। बताया कि हरे डिब्बे में गीला कचरा, फल-सब्जियों के छिलके और बचा भोजन डाला जाएगा।
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नीले डिब्बे में प्लास्टिक, कागज, कांच और धातु जैसे सूखे कचरे का निस्तारण होगा। लाल डिब्बे में इस्तेमाल किए गए बैंडेज समेत अन्य स्वच्छता संबंधी कचरा रखा जाएगा, जबकि काले डिब्बे में दवाइयां, एक्सपायरी सामग्री, बल्ब, टूटे थर्मामीटर और अन्य जोखिम वाले कचरे को अलग किया जाएगा।
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ई-कचरे के लिए बनेगा विशेष संग्रह केंद्र: बीएसए सचिन कुमार ने बताया कि विद्यालयों से निकलने वाले खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य ई-कचरे के लिए अलग संग्रह केंद्र विकसित किए जाएंगे। सभी बीईओ को इनकी खरीद और नियमित इस्तेमाल सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। दो अक्तूबर को स्वच्छ भारत दिवस पर विद्यालयों में विशेष कार्यक्रम भी आयोजित होंगे।