Chandauli News: एप डाउनलोड करते ही खाते से निकल गए 1.37 लाख रुपये
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:11 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:11 AM IST
विज्ञापन
पीडीडीयू नगर। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के लाठ नंबर दो में रहने वाली एक महिला साइबर फ्राड का शिकार हो गई है। महिला ने तहरीर में बताया कि मोबाइल फोन में ऑनलाइन लेन-देन का एक एप डाउनलोड करने के बाद उसके बैंक खाते से 1.37 लाख रुपये निकल गए। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।
पीड़िता ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक की मुगलसराय शाखा में उसका खाता है। उसने अपने मोबाइल में एप डाउनलोड किया। इसके बाद उसके खाते से रुपये निकलने शुरू हो गए। आरोप है कि रुपये निकलने का कोई मेसेज भी उसके मोबाइल फोन पर नहीं आया।
बैंक खाता चेक करने पर पता चला कि 1.37 लाख रुपये निकल गए हैं। इसके बाद पीड़िता ने साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। साथ ही मुगलसराय कोतवाली में भी तहरीर दी। इस संबंध में मुगलसराय कोतवाली प्रभारी अर्जुन सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर प्राथमिकी दर्ज कर मामले जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
पीड़िता ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक की मुगलसराय शाखा में उसका खाता है। उसने अपने मोबाइल में एप डाउनलोड किया। इसके बाद उसके खाते से रुपये निकलने शुरू हो गए। आरोप है कि रुपये निकलने का कोई मेसेज भी उसके मोबाइल फोन पर नहीं आया।
विज्ञापन
बैंक खाता चेक करने पर पता चला कि 1.37 लाख रुपये निकल गए हैं। इसके बाद पीड़िता ने साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। साथ ही मुगलसराय कोतवाली में भी तहरीर दी। इस संबंध में मुगलसराय कोतवाली प्रभारी अर्जुन सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर प्राथमिकी दर्ज कर मामले जांच की जा रही है।
विज्ञापन