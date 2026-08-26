Budaun News: चाकू से जानलेवा हमला करने में युवक घायल
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:00 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:00 AM IST
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बिनावर। पुराने विवाद के चलते एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया। इसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घायल के भाई की तहरीर पर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
गांव मुल्लापुर निवासी वीरपाल पुत्र रामचंद्र ने पुलिस को बताया कि सोमवार की देर रात उसका भाई किशन लाल (40) गांव निवासी राजपाल के निजी नलकूप पर सो रहा थे। आरोप है कि मुकदमेबाजी के चलते कुछ लोग उसके परिजनों से रंजिश मानते हैं। देर रात्रि गांव के अशोक और धर्मपाल नलकूप पर पहुंच गए। जहां इन लोगों ने उनके भाई पर लाठी-डंडा और चाकू से जानलेवा हमला कर दिया।
मंगलवार तड़के उनके परिवार को हमले की जानकारी हुई। परिवार वाले मौके पर पहुंचे तो वह खून में लथपथ मिले। इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घटपुरी पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। जानलेवा हमले के मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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सीओ राहुल पांडे ने बताया दो पक्षों में झगड़ा हुआ है, जिसमें एक युवक घायल हुआ है, जिसका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। दो आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
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गांव मुल्लापुर निवासी वीरपाल पुत्र रामचंद्र ने पुलिस को बताया कि सोमवार की देर रात उसका भाई किशन लाल (40) गांव निवासी राजपाल के निजी नलकूप पर सो रहा थे। आरोप है कि मुकदमेबाजी के चलते कुछ लोग उसके परिजनों से रंजिश मानते हैं। देर रात्रि गांव के अशोक और धर्मपाल नलकूप पर पहुंच गए। जहां इन लोगों ने उनके भाई पर लाठी-डंडा और चाकू से जानलेवा हमला कर दिया।
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मंगलवार तड़के उनके परिवार को हमले की जानकारी हुई। परिवार वाले मौके पर पहुंचे तो वह खून में लथपथ मिले। इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घटपुरी पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। जानलेवा हमले के मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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सीओ राहुल पांडे ने बताया दो पक्षों में झगड़ा हुआ है, जिसमें एक युवक घायल हुआ है, जिसका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। दो आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।