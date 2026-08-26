Budaun News: चाकू से जानलेवा हमला करने में युवक घायल

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गांव मुल्लापुर निवासी वीरपाल पुत्र रामचंद्र ने पुलिस को बताया कि सोमवार की देर रात उसका भाई किशन लाल (40) गांव निवासी राजपाल के निजी नलकूप पर सो रहा थे। आरोप है कि मुकदमेबाजी के चलते कुछ लोग उसके परिजनों से रंजिश मानते हैं। देर रात्रि गांव के अशोक और धर्मपाल नलकूप पर पहुंच गए। जहां इन लोगों ने उनके भाई पर लाठी-डंडा और चाकू से जानलेवा हमला कर दिया।मंगलवार तड़के उनके परिवार को हमले की जानकारी हुई। परिवार वाले मौके पर पहुंचे तो वह खून में लथपथ मिले। इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घटपुरी पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। जानलेवा हमले के मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।सीओ राहुल पांडे ने बताया दो पक्षों में झगड़ा हुआ है, जिसमें एक युवक घायल हुआ है, जिसका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। दो आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।