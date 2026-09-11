Budaun News: सड़कों पर गहरे गड्ढे, स्ट्रीट लाइटें खराब, अंधेरे में निकलने पर चोटिल हो रहे लोग

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शहर में वन विभाग मार्ग पर अंधेरा हाेने के साथ सबसे ज्यादा गहरे गड्ढे हैं। इस मार्ग पर दिन-रात रोडवेज बसें चलने के साथ ई-रिक्शा और टेंपो भी दौड़ते हैं। सड़क की साइड में कीचड़ रहती है और सड़क के बीच में हैं गड्ढे। ऐसे में दोपहिया वाहन चालकों को बचकर निकलने में ज्यादा दिक्कत होती है।शहर के गद्दी चौक से पनवड़िया मार्ग, सुभाष चौक, पुलिस लाइन से वन विभाग मार्ग पर रोडवेज बस अड्डा तक, कश्मीरी चौक से इंद्रा चौक आदि मार्गों का भी यही हाल रह रहा है। जालंधरी सराय, शहबाजपुर, मंडी समिति रोड समेत कई इलाकों में गड्ढे होने के साथ स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं। रात में स्ट्रीट लाइटें न जलने के कारण लोगों को गड्ढों वाली सड़कों से निकलने के लिए मोबाइल की रोशनी का सहारा लेना पड़ रहा है।शहर में कई मुख्य मार्गों और मोहल्लों में स्ट्रीट लाइटें महीनों से बंद हैं। इससे रात भर वहां अंधेरा पसरा रहता है। काफी लोगों का कहना है कि दिन में तो लोग गड्ढों को देखकर बचकर निकल जाते हैं, लेकिन रात में अंधेरा होने से गड्ढे दिखाई नहीं देते हैं। इससे हादसे का खतरा बना रहता है।केस-1गद्दी चौक से सुभाष चौक वाले मार्ग पसरा रहता अंधेरा-गद्दी चौक से सुभाष चौक को जाने वाला मार्ग की सड़क बिल्कुल जर्जर है। इस मार्ग पर रोशनी के लिए लगाई गई सभी लाइटें बंद रहती हैं। इससे यहां से निकलने वाले लोग काफी परेशान होते हैं। लोग मोबाइल की लाइट का सहारा लेकर मार्ग से गुजरते हैं।केस-2कश्मीरी चौक से इंद्रा चौक मार्गशहर के मुख्य मार्गों में से एक कश्मीरी चौक से इंद्रा चौक जाने वाला मार्ग रात में अंधेरे में डूबा रहता है। कहने को इस मार्ग के बिजली के प्रत्येक खंभे पर स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। लेकिन रात में आधे से ज्यादा लाइटें बंद नजर आती हैं। इस कारण यहां निकलने वाले राहगीरों को दुश्वारियां झेलनी पड़ती हैं।केस- 3वन विभाग मार्ग पर पसरा रहता है अंधेराशहर का वन विभाग का मार्ग मात्र तीन सौ मीटर लंबा है। इसमें छोटे-बड़े गड्ढे मिलाकर इनकी संख्या 60 से अधिक हो चुकी है। इस मार्ग पर बिजली के 12 खंभों पर लगी स्ट्रीट लाइटें भी शोपीस बनी हुई हैं। रात के समय एक भी लाइट नहीं जलती है। अंधेरे में कई बाइक सवार गिर चुके हैं।केस-4सुभाष चौक-आर्य समाज मार्ग पर छाया है अंधेरासुभाष चौक से आर्य समाज मार्ग पर गड्ढों में तब्दील हो चुका है। यहां से निकलने वाले लोग इन गड्ढों से दिन में बचकर निकल जाते हैं, लेकिन रात में स्ट्रीट लाइटें बंद रहने के कारण अंधेरे में निकलने में काफी दुश्वारी झेलनी पड़ती है। इस मार्ग पर बिजली के खंभों पर 10 लाइटें बंद पड़ी हैं।वर्जनकुछ सड़कों की स्ट्रीट लाइटों के खराब होने की जानकारी मिली है। कुछ जगहों पर पानी की वजह से लाइनों में फॉल्ट होने से दिक्कतें आई हैं। इलेक्ट्रिशियन को भेजकर स्ट्रीट लाइटें ठीक करा दी जाएंगी। बारिश का सीजन खत्म होते ही सड़कों की मरम्मत कराई जाएगी।-विनय कुमार मणि त्रिपाठी, ईओ, नगर पालिकाक्या बोले शहरवासीस्ट्रीट लाइटों की नियमित देखरेख की व्यवस्था नहीं होने से धीरे-धीरे वे खराब हो जाती हैं। लाइट लगाने वाला अपना काम पूरा कर चला जाता है लेकिन बाद में जिम्मेदारी उठाने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। -नीरज, नेकपुरशहर की सड़कें पहले से खराब हैं, इसके बाद लाइटों के बंद होने से निकलने में दिक्कतें हो रही हैं। रात में मार्गों पर लाइटें जलनी चाहिए, जिससे लोगों को राहत मिल सके। -संतोष, सिविल लाइंसबंद लाइटें एक नजर में08- लाइटें गद्दी चौक से सुभाष चौक मार्ग पर बंद08- लाइटें सुभाष चौक से आर्य समाज रोड पर बंद12- लाइटें वन विभाग मार्ग पर बंद10- सुभाष चौक से पनवड़िया मार्ग पर बंद10- कश्मीरी चौक से इंद्रा चौक तक बंद