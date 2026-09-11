Budaun News: सिविल लाइंस थाने से भागा हत्या के प्रयास का आरोपी दो दिन बाद गिरफ्तार

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सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के फिरोजपुर इकलहरी निवासी सुरजन के खिलाफ वर्ष 2025 में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ था। वह काफी समय बाद भी हाथ नहीं आया था। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने बीते सोमवार को आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस थाने में उससे पूछताछ कर रही थी। कुछ ही देर बाद वह पुलिस को चकमा देकर भाग गया था। थाने से आरोपी के फरार होने के बाद एसएसपी अंकिता शर्मा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उपनिरीक्षक सचिन यादव, आरक्षी सतेंद्र कुमार और सनी वर्मा को निलंबित कर दिया था।मंगलवार को एसएसपी ने आरोपी पर 25 हजार का इनाम घोषित किया था। इसके बाद से पुलिस टीम लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही थी। बृहस्पतिवार को पुलिस ने सुरजन सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया। सीओ सिटी एएसपी सुमेध मिलिंद जाधव ने बताया कि आरोपी को दोपहर में न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।