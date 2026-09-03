Budaun News: आंबेडकर प्रतिमा बवाल से पहले स्थिति न भांपने पर इंस्पेक्टर को हटाया गया

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हालांकि, बवाल के बाद भीड़ को उकसाने में अहम भूमिका निभाने वाले एक युवक को मौके से हटवाने और नामजदगी से दूर रखने का आरोप भी इंस्पेक्टर पर लगता रहा।अब वजीरगंज इंस्पेक्टर अश्वनी कुमार ने जांच शुरू की है। नए विवेचक यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि हालात कैसे, किस कारण और क्यों बिगड़े, भीड़ कब और कैसे जुटी और पथराव शुरू होने से ठीक पहले मौके पर क्या परिस्थितियां थी। पूरे प्रकरण में फैजगंज बेहटा थाने के एक अधिकारी और कुछ पुलिस कर्मियों की भूमिका भी जांची जाएगी।राजा की सीकरी में माहौल बिगड़ने और पुलिस-प्रशासन की टीम पर पथराव करने के मामले में दर्ज एफआईआर में 10 महिलाओं सहित 32 नामजद हैं। पुलिस अभी तक 4 महिलाओं सहित 13 लोगों ही गिरफ्तारी कर सकी है। बवाल का साजिशकर्ता मान सिंह सहित अन्य आरोपी अभी तक भागे हुए हैं। अब तक गिरफ्तार और भागे आरोपियों की भूमिका के साथ घटनास्थल पर मौजूद अन्य लोगों की गतिविधियों की भी जांच की जा सकती है।सीओ बिसौली अंशुमन श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की विवेचना दूसरे थाने के इंस्पेक्टर को सौंपी गई है। हर कड़ी से कड़ी जोड़कर विवेचना करने के निर्देश दिए गए हैं, बवाल कराने वालों की तह तक जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।