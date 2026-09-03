Budaun News: कपिल फैजगंज बेहटा और सनी बनाए गए अलापुर थाना प्रभारी

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एसएसपी के आदेश के अनुसार , शहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह को कोतवाली से पुलिस लाइन, अलापुर से निरीक्षक माधो सिंह बिष्ट को कोतवाली का चार्ज दिया गया है। इस्लामनगर की कस्बा चौकी इंचार्ज उपनिरीक्षक सनी चौधरी को अलापुर का थाना प्रभारी बनाया गया।इसके अलावा उघैती थाना प्रभारी निरीक्षक ऋषिपाल सिंह को दातागंज का प्रभारी, एएचटी थाने से उपनिरीक्षक उदयवीर सिंह को थाना उघैती का प्रभारी, मुजरिया से निरीक्षक विदेश कुमार शर्मा को एएचटी का प्रभारी बनाया गया। वहीं, सिविल लाइंस थाने की चौकी शेखपुर प्रभारी नीरज कुमार को मुजरिया थाने का प्रभार दिया गया। इसके साथ ही पुलिस लाइन से निरीक्षक सर्वेंद्र कुमार शर्मा को प्रभारी निरीक्षक बिसौली, सर्विलांस सेल प्रभारी उपनिरीक्षक कपिल कुमार को थानाध्यक्ष फैजगंज बेहटा की जिम्मेदारी दी गई। पुलिस लाइन से निरीक्षक अरिहंत कुमार सिद्धार्थ को प्रभारी सर्विलांस सेल, अपराध शाखा में तैनात निरीक्षक बाबूराम गौतम को प्रभारी निरीक्षक जरीफनगर, प्रभारी निरीक्षक उझानी प्रवीण कुमार को उझानी से पुलिस लाइन और पुलिस लाइन से निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह को प्रभारी निरीक्षक उझानी बनाया गया।