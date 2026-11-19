बदायूं: चीनी मिल गेट पर चार दिन से खड़ी हैं गन्ना लदी सवा सौ ट्रॉलियां, प्रबंधन की लापरवाही से किसान परेशान
बदायूं जिले की सहकारी चीनी मिल में 15 नवंबर को पेराई सत्र का उद्घाटन हुआ, लेकिन शीरा खाली न होने से मिल का संचालन शुरू नहीं हो सका। इससे गन्ना लेकर पहुंचे किसान परेशान हो रहे हैं।
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बदायूं जिले में सहकारी चीनी मिल प्रबंधन की लापरवाही का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। शीरा के दो टैंकरों को खाली कराए बिना ही 15 नवंबर को पूजन कराकर पेराई सत्र का उद्घाटन करा दिया। जबकि चार दिन बाद मिल से शीरा की सफाई नहीं हुई। इससे मिल का संचालन शुरू नहीं हुआ। अधूरी तैयारियों के बीच मिल चालू होने और गांवों में अनाउंसमेंट कराने से बड़ी संख्या में किसान गन्ना लेकर पहुंच गए। चार दिन से मिल गेट पर गन्ना लदी सवा सौ ट्रालियां खड़ी हैं। गन्ने की तौल न होने से किसान परेशान हैं। मिल का पेराई सत्र शुरू होने में कई दिन और लगने की बात कही गई है।
किसानों का आरोप है कि मिल प्रबंधन ने बिना पूरी तैयारी के ही शुभारंभ कर दिया। गन्ना पहुंचाने का अनाउंस सुनकर किसान ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर मिल गेट पहुंच गए, लेकिन मिल न चलने के कारण गन्ने की तौल भी नहीं की जा रही है। मिल गेट पर गन्ना लदी सैकड़ों ट्रॉलियां कतार में खड़ी हैं। किसान चार दिन से मिल के चक्कर लगा रहे हैं। न तौल हो रही है, न ही प्रबंधन की ओर से कोई स्पष्ट जवाब मिल रहा है।
किसान भीष्म सिंह ने बताया कि तौल न होने से गन्ना सूखने और वजन घटने का डर किसानों को सता रहा है। ट्रॉली खड़ी होने से खेतों में अन्य काम भी अटके पड़े हैं। किसानों ने मांग की है कि मिल प्रबंधन जल्द पेराई शुरू करे या स्पष्ट तिथि बताए, जिससे किसानों को बार- बार मिल के चक्कर न लगाने पड़े। किसानों का कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा।
किसानों और मिल को हो रहा नुकसान
मिल का शीरा न निकलने के कारण गेट पर गन्ना लिए खड़े किसानों और मिल को नुकसान हो रहा है। शुभारंभ के चार दिन बाद भी मिल का संचालन न होने से मिल को लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है। मिल की प्रधान प्रबंधक निधि डोडवाल ने बताया कि फेडरेशन की ओर शीरा का विक्रय किया जाता है। इसलिए वहां से परमिशन नहीं मिल पाई है। परमिशन मिलने के बाद ही शीरा की सफाई हो जाएगी और मिल का संचालन शुरू हो जाएगा।
किसानों का कहना है कि अधिकारियों को पूरी जानकारी होने के बाद भी मिल का शुभारंभ करा दिया। वहीं गांव-गांव पहले से अनाउंस करा दिया गया कि मिल पर 15 नवंबर से तौल शुरू हो जाएगी है। पूर्व प्रधान प्रबंधक रामकेश सिंह ने मिल के शुभारंभ से पहले शीरा की सफाई कराना उचित नहीं समझा और एसडीएम सदर को बुलाकर शुभारंभ करा दिया। किसानों का कहना है कि जब उन्हें जानकारी थी कि बिना 600 क्विंटल शीरा निकाले इसका संचालन नहीं किया जा सकेगा तो सिर्फ शुभारंभ करा देते, किसानों से मिल पर गन्ना पहुंचाने का अनाउंस नहीं कराना चाहिए था।