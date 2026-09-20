Budaun News: जीआईसी में 3.82 करोड़ से बनेगा मॉडल इंडोर मल्टी स्पोर्ट्स कोर्ट

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शहर के राजकीय इंटर कॉलेज में मॉडल इंडोर मल्टी स्पोर्ट्स कोर्ट बनने से खिलाड़ियों को मौसम की बाधाओं से काफी हद तक राहत मिलेगी। अभी शहर में खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए उपलब्ध सीमित संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। इंडोर कोर्ट तैयार होने के बाद विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों को एक ही परिसर में अभ्यास की सुविधा मिल सकेगी। इससे स्कूल और कॉलेज स्तर पर खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलने की उम्मीद है। परियोजना के लिए शासन से 3.82 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत होने के बाद निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। सबसे पहले परिसर में मौजूद पुराने और जर्जर भवन को हटाया जा रहा है। भवन पूरी तरह हटने के बाद प्रस्तावित मॉडल इंडोर मल्टी स्पोर्ट्स कोर्ट का निर्माण शुरू कराया जाएगा।आधुनिक सुविधाओं से तैयार होने वाले इस परिसर का उपयोग खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के साथ विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन में भी किया जा सकेगा। इस संबंध में जीआईसी प्रधानाचार्य नूतन रानी ने बताया कि शहर में खेल सुविधाओं की कमी के बीच यह इंडोर कोर्ट खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण सुविधा साबित होगा। इससे नियमित अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों को सुविधा मिलेगी।