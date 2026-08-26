Budaun News: शहर में 12 लोगों पर दर्ज की गई बिजली चोरी की रिपोर्ट
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:00 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:00 AM IST
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बदायूं। विद्युत निगम की टीम ने मंगलवार को सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने छह स्थानों पर अनियमितता पकड़ी। 12 लोगों पर बिजली चोरी से जलाने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई है।
अधीक्षण अभियंता अजय कुमार ने बताया कि राजेश्वरी देवी स्टेशन तिराहा, आमना खातून और बलवीर सिंह बर्फखाना ओवरब्रिज के पास, राम प्रकाश मिश्रा और राजू सिंह नेकपुर में डीएम आवास के पीछे तथा राकेश कुमार गुप्ता रिलायंस पेट्रोल पंप अलापुर शेख के परिसर में कटी लाइन बिना बिल जमा किए जुड़ी मिली। वहीं पनबड़िया उपकेंद्र के जेई सुनील कुमार की टीम ने मधुवन कॉलोनी में राममूर्ति, रमेश पाल सिंह और सुनील दीक्षित को सी-पैनल से डायरेक्ट चोरी करते पकड़ा। नई सराय में भोला नाथ, ब्रह्मपुर कटरा में रीता जौहरी, जाहिद सहित अन्य के खिलाफ जांच की। दोनों उपकेंद्रों से कुल 12 लोगों के खिलाफ एंटी पावर थेफ्ट थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। संवाद
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अधीक्षण अभियंता अजय कुमार ने बताया कि राजेश्वरी देवी स्टेशन तिराहा, आमना खातून और बलवीर सिंह बर्फखाना ओवरब्रिज के पास, राम प्रकाश मिश्रा और राजू सिंह नेकपुर में डीएम आवास के पीछे तथा राकेश कुमार गुप्ता रिलायंस पेट्रोल पंप अलापुर शेख के परिसर में कटी लाइन बिना बिल जमा किए जुड़ी मिली। वहीं पनबड़िया उपकेंद्र के जेई सुनील कुमार की टीम ने मधुवन कॉलोनी में राममूर्ति, रमेश पाल सिंह और सुनील दीक्षित को सी-पैनल से डायरेक्ट चोरी करते पकड़ा। नई सराय में भोला नाथ, ब्रह्मपुर कटरा में रीता जौहरी, जाहिद सहित अन्य के खिलाफ जांच की। दोनों उपकेंद्रों से कुल 12 लोगों के खिलाफ एंटी पावर थेफ्ट थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। संवाद
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