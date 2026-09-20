Bijnor News: साप्ताहिक मेला स्पेशल ट्रेन का नजीबाबाद में होगा ठहराव

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वरिष्ठ वाणिज्य मंडल प्रबंधक महेश यादव ने संबंधित स्टेशनों को इस साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के संचालन की सूचना जारी की है। ट्रेन संख्या 04616 डाउन फिरोजपुर से प्रत्येक मंगलवार को रवाना होगी। वहीं, ट्रेन संख्या 04615 अप पटना से प्रत्येक बुधवार को चलेगी। यह विशेष ट्रेन उत्तर भारत के कई महत्वपूर्ण शहरों से होकर गुजरेगी। फिरोजपुर से यह ट्रेन छह अक्तूबर मंगलवार को अपनी पहली यात्रा शुरू करेगी।फिरोजपुर से चलने वाली ट्रेन संख्या 04616 डाउन मंगलवार को दिन में 12 बजे रवाना होगी। यह उसी दिन रात्रि 8:33 बजे नजीबाबाद स्टेशन पहुंचेगी और अगले दिन बुधवार को प्रातः 6:35 बजे पटना पहुंचेगी। वापसी में, ट्रेन संख्या 04615 अप पटना से बुधवार को रात्रि 8:20 बजे चलेगी। यह अगले दिन गुरुवार को दिन में 2:13 बजे नजीबाबाद स्टेशन पहुंचेगी और रात 23:55 बजे फिरोजपुर पहुंचेगी। दोनों दिशाओं में नजीबाबाद स्टेशन पर ट्रेन को दो मिनट का ठहराव दिया जाएगा। इस त्योहार स्पेशल ट्रेन को सहारनपुर, रुड़की, मुरादाबाद, बरेली और शाहजहांपुर सहित कई अन्य स्टेशनों पर भी ठहराव मिलेगा।