यूपी: सहारनपुर मस्जिद की शिकायत करने वाले विकास त्यागी को वाई प्लस सुरक्षा देने की मांग; धमकी मिलने की शिकायत

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सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद प्रकरण में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने शिकायतकर्ता को पर्याप्त सुरक्षा दिलाने की मांग की है। सोमवार को हिन्दवी स्वराज्य संघ के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन बिजनौर की धामपुर तहसील के नायब तहसीलदार राजकमल को सौंपा।

संगठन के प्रदेश महामंत्री अरुण प्रताप चौधरी एडवोकेट ने बताया कि सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में मस्जिद को लेकर बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने शिकायत की थी। जिस पर न्यायालय ने मस्जिद को अवैध करार दिया था। इसके बाद सहारनपुर प्रशासन ने मस्जिद को आननफानन ध्वस्त करा दिया।



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अरुण प्रताप का कहना है कि अब शिकायतकर्ता विकास त्यागी को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इसलिए विकास त्यागी को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाए। ज्ञापन देने वालों में भव्य भारद्वाज, विभूतिकांत शर्मा, मनमोहन भारद्वाज, कृष्णाचंद्रा, आकाश कुमार, विशेष चौहान, मोनू, गोली, आशीष आदि शामिल रहे।



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