सहारनपुर: डकैती का खुलासा, मुर्गे बेचकर लौट रहे व्यापारी से 48 हजार की लूट, पांच आरोपी गिरफ्तार

पांचों आरोपियों ने कबूली वारदात

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान समीर और सनव्वर निवासी दानिश कॉलोनी रसूलपुर, थाना कोतवाली देहात, अनस निवासी छिपियान, थाना कोतवाली नगर, रिहान निवासी मांडेबास, गागलहेड़ी और प्रिंस निवासी बडूली, थाना नागल के रूप में हुई है।



पूछताछ में आरोपियों ने छह सितंबर की रात व्यापारी और उसके साथियों से 48 हजार रुपये और मोबाइल लूटने की बात स्वीकार की। पुलिस ने उनके कब्जे से लूटी गई रकम में से 35,500 रुपये बरामद किए हैं।



कई और लूट की घटनाओं का खुलासा

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अन्य घटनाओं में भी शामिल होने की बात बताई। आरोपियों के अनुसार, करीब एक सप्ताह पहले लाखनौर पुल से स्कूटी सवार से मोबाइल लूटा था।



इसके अलावा करीब 20 दिन पहले भगवानपुर रोड पर बहेड़ी गुर्जर के जंगल में बाइक सवार से मोबाइल लूटने की बात भी स्वीकार की। आरोपियों ने कलियर रोड, इमलीखेड़ा, हरिद्वार में बाइक सवार से दो मोबाइल लूटने की वारदात भी कबूली है।