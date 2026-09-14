फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Saharanpur Robbery Case Solved: Five Arrested for Looting Poultry Trader, Cash and Bikes Recovered

सहारनपुर: डकैती का खुलासा, मुर्गे बेचकर लौट रहे व्यापारी से 48 हजार की लूट, पांच आरोपी गिरफ्तार

Mon, 14 Sep 2026 03:17 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर Published by: Dimple Sirohi Updated Mon, 14 Sep 2026 03:17 PM IST
सार

सहारनपुर के फतेहपुर में व्यापारी से 48 हजार रुपये और मोबाइल लूटने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पांच आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और 35,500 रुपये समेत दो बाइक बरामद हुई हैं।

विज्ञापन
Saharanpur Robbery Case Solved: Five Arrested for Looting Poultry Trader, Cash and Bikes Recovered
पुलिस गिरफ्त में आरोपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सहारनपुर के फतेहपुर थाना क्षेत्र में व्यापारी से हुई डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। छह सितंबर की आधी रात चमारी खेड़ा-मथाना मार्ग पर मुर्गे बेचकर लौट रहे व्यापारी और उसके साथियों से बदमाशों ने 48 हजार रुपये की नकदी और मोबाइल लूट लिए थे। पुलिस ने मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से लूटी गई रकम में से 35,500 रुपये, तीन मोबाइल, दो बाइक और अवैध हथियार बरामद किए गए हैं।

विज्ञापन


दो बाइक पर सवार पांच आरोपी पकड़े
सीओ सदर विकास प्रताप चौहान ने बताया कि गागलहेड़ी निवासी अल्ताफ की तहरीर पर फतेहपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। फतेहपुर पुलिस और स्वॉट टीम संयुक्त रूप से आरोपियों की तलाश कर रही थी।
विज्ञापन


इसी दौरान बड़कला फ्लाईओवर से चमारी खेड़ा की ओर रजापुर कट के पास चेकिंग के दौरान दो बाइक पर सवार पांच संदिग्धों को पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपियों ने डकैती की घटना स्वीकार की।

विज्ञापन
विज्ञापन

पांचों आरोपियों ने कबूली वारदात
पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान समीर और सनव्वर निवासी दानिश कॉलोनी रसूलपुर, थाना कोतवाली देहात, अनस निवासी छिपियान, थाना कोतवाली नगर, रिहान निवासी मांडेबास, गागलहेड़ी और प्रिंस निवासी बडूली, थाना नागल के रूप में हुई है।

पूछताछ में आरोपियों ने छह सितंबर की रात व्यापारी और उसके साथियों से 48 हजार रुपये और मोबाइल लूटने की बात स्वीकार की। पुलिस ने उनके कब्जे से लूटी गई रकम में से 35,500 रुपये बरामद किए हैं।

कई और लूट की घटनाओं का खुलासा
पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अन्य घटनाओं में भी शामिल होने की बात बताई। आरोपियों के अनुसार, करीब एक सप्ताह पहले लाखनौर पुल से स्कूटी सवार से मोबाइल लूटा था।

इसके अलावा करीब 20 दिन पहले भगवानपुर रोड पर बहेड़ी गुर्जर के जंगल में बाइक सवार से मोबाइल लूटने की बात भी स्वीकार की। आरोपियों ने कलियर रोड, इमलीखेड़ा, हरिद्वार में बाइक सवार से दो मोबाइल लूटने की वारदात भी कबूली है।

मजार से चोरी की थी बाइक
पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि बरामद बाइक में से एक बाइक उन्होंने कलियर शरीफ की मजार, हरिद्वार से चोरी की थी। पुलिस अब आरोपियों के आपराधिक इतिहास और उनके द्वारा बताई गई अन्य घटनाओं की भी जानकारी जुटा रही है।

दो तमंचे और कारतूस बरामद
पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से 35,500 रुपये, तीन मोबाइल, दो बाइक के अलावा दो तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। आरोपियों के खिलाफ डकैती और संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने पांचों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed