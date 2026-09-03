फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Two Leopards Trapped in Bijnor, Fourth Captured in Dhansini in Five Months

बिजनौर: पिंजरों में कैद हुए दो गुलदार, धनसीनी में पांच माह में चौथा पकड़ा गया; जालपुर नर्सरी भेजे

Thu, 03 Sep 2026 10:40 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिजनाैर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिजनाैर Published by: Dimple Sirohi Updated Thu, 03 Sep 2026 10:40 AM IST
सार

बिजनौर के धनसीनी और समीपुर गांव में वन विभाग के लगाए दो अलग-अलग पिंजरों में गुलदार कैद हुए। धनसीनी में पांच माह के भीतर चौथा गुलदार पकड़ा गया, जबकि समीपुर में सीसीटीवी में लगातार दिखाई देने के बाद पिंजरा लगाया गया था।

विज्ञापन
Two Leopards Trapped in Bijnor, Fourth Captured in Dhansini in Five Months
पिंजरों में कैद हुए गुलदार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बिजनौर के धनसीनी और समीपुर गांव में वन विभाग की ओर से लगाए गए पिंजरों में दो गुलदार कैद हुए। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और दोनों गुलदारों को अपने कब्जे में लेकर जालपुर नर्सरी भेजने की कार्रवाई शुरू की।

विज्ञापन


धनसीनी में खेत में लगे पिंजरे में कैद हुआ मादा गुलदार
नगर पंचायत जलालाबाद के पास धनसीनी गांव में भाकियू नेता भूपेश चौधरी के खेत में सामाजिक वानिकी की ओर से तीन दिन पहले पिंजरा लगाया गया था। बृहस्पतिवार सुबह किसान ने पिंजरे में गुलदार को कैद देखा। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब ढाई वर्ष उम्र की मादा गुलदार को कब्जे में लिया। इसके बाद उसे जालपुर नर्सरी ले जाया गया।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: यूपी: सहारनपुर के पीएनबी की करेंसी चेस्ट में 17 करोड़ के जाली नोट मामले की आंच मेरठ पहुंची, हेड ऑफिस में जांच

विज्ञापन
विज्ञापन

पांच माह में चौथा गुलदार पकड़ा गया
धनसीनी गांव में गुलदारों की आवाजाही को लेकर ग्रामीणों में लगातार चिंता बनी हुई है। यहां पांच महीने के भीतर यह चौथा गुलदार पकड़ा गया है। इससे क्षेत्र में गुलदार की मौजूदगी का अंदाजा लगाया जा सकता है।

समीपुर में सीएचसी के पास भी पिंजरे में फंसा गुलदार
उधर समीपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास वन विभाग की ओर से लगाए गए पिंजरे में भी गुलदार कैद हो गया। स्वास्थ्य केंद्र के सामने आकाशवाणी का टावर है। ग्रामीणों के मुताबिक टावर पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कई वर्षों से गुलदार की गतिविधियां दिखाई देती रही हैं। ग्रामीणों की मांग पर वन विभाग ने हाल ही में यहां पिंजरा लगाया था। इसी पिंजरे में अब गुलदार कैद हुआ है।

दोनों गुलदार जालपुर नर्सरी भेजे जाएंगे
सामाजिक वानिकी के डिप्टी रेंजर हरगोविंद सिंह ने बताया कि पकड़े गए दोनों गुलदारों को जालपुर नर्सरी भेजा जा रहा है। वहां उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। इसके बाद वन विभाग के उच्चाधिकारियों के निर्देश पर चिह्नित स्थानों पर दोनों गुलदारों को भेजा जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed