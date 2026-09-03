बिजनौर: पिंजरों में कैद हुए दो गुलदार, धनसीनी में पांच माह में चौथा पकड़ा गया; जालपुर नर्सरी भेजे

पांच माह में चौथा गुलदार पकड़ा गया

धनसीनी गांव में गुलदारों की आवाजाही को लेकर ग्रामीणों में लगातार चिंता बनी हुई है। यहां पांच महीने के भीतर यह चौथा गुलदार पकड़ा गया है। इससे क्षेत्र में गुलदार की मौजूदगी का अंदाजा लगाया जा सकता है।



समीपुर में सीएचसी के पास भी पिंजरे में फंसा गुलदार

उधर समीपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास वन विभाग की ओर से लगाए गए पिंजरे में भी गुलदार कैद हो गया। स्वास्थ्य केंद्र के सामने आकाशवाणी का टावर है। ग्रामीणों के मुताबिक टावर पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कई वर्षों से गुलदार की गतिविधियां दिखाई देती रही हैं। ग्रामीणों की मांग पर वन विभाग ने हाल ही में यहां पिंजरा लगाया था। इसी पिंजरे में अब गुलदार कैद हुआ है।



दोनों गुलदार जालपुर नर्सरी भेजे जाएंगे

सामाजिक वानिकी के डिप्टी रेंजर हरगोविंद सिंह ने बताया कि पकड़े गए दोनों गुलदारों को जालपुर नर्सरी भेजा जा रहा है। वहां उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। इसके बाद वन विभाग के उच्चाधिकारियों के निर्देश पर चिह्नित स्थानों पर दोनों गुलदारों को भेजा जाएगा।